Вашингтон, 10 сентября, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Решение руководства компании Twitter выплатить компенсацию бывшему начальнику безопасности компании стало ещё одним основанием для отказа от сделки по приобретению социальной сети американским бизнесменом Илоном Маском. Об этом 9 сентября сообщило агентство Reuters.

NVIDIA Corporation Илон Маск

Уточняется, что экс-сотруднику Twitter Пейтеру Златко было выплачено в качестве компенсации $7,75 млн. Адвокаты Маска пояснили, что по условиям сделки, компания Twitter не могла выплачивать подобные компенсации без предварительного согласия бизнесмена.

Так как на сегодняшний день платёж в пользу Златко «невозможно устранить», то Маск освобождается от обязательства завершать сделку по приобретению Twitter.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд штата Делавэр отказался отложить судебное разбирательство по делу об отказе Маска от сделки с компанией Twitter стоимостью $44 млрд.