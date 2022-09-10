Берат, , 05:33 — REGNUM Премьер-министр Албании 9 сентября в ходе встречи с членами предпринимательской палаты заявил, что в правительстве планируют создание собственного нефтеперерабатывающего завода. До настоящего момента необходимости в таком заводе не было, поскольку добываемая в стране нефть слишком «тяжелая».

Берат. Албания Stolbovsky

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, данные планы сталкиваются с проблемой обеспечения конкурентоспособной цены албанской нефти.

Последний нефтеперерабатывающий завод в Албании был демонтирован в 2021 году.

Напомним, в Албании в 20 222 году был обнаружен глубоко расположенный резервуар «легкой» нефти.

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