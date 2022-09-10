Албания, 10 сентября, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании 9 сентября в ходе встречи с членами предпринимательской палаты заявил, что в правительстве планируют создание собственного нефтеперерабатывающего завода. До настоящего момента необходимости в таком заводе не было, поскольку добываемая в стране нефть слишком «тяжелая».

Stolbovsky Берат. Албания

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, данные планы сталкиваются с проблемой обеспечения конкурентоспособной цены албанской нефти.

Последний нефтеперерабатывающий завод в Албании был демонтирован в 2021 году.

Напомним, в Албании в 2022 году был обнаружен глубоко расположенный резервуар «легкой» нефти.