Канберра, 10 сентября, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе, а также генерал-губернатор Дэвид Херли и другие высокопоставленные лица Австралии, возложили цветочные венки к подножию бронзовой статуи британской королевы Елизаветы II у здания парламента в Канберре. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

DO'Neil Флаг Австралии

Памятник был открыт в 1988 году. После траурной церемонии премьер-министр заявил, что австралийцы переживают «огромную потерю» в связи со смертью монаршей особы.

9 сентября в знак траура у здания парламента Австралии запустили салют с 96 снарядами — по одному выстрелу на каждый год жизни королевы. Кроме того, в стране приспустили государственные флаги.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн выразила «глубокую скорбь» в связи с кончиной Елизаветы II. Глава правительства назвала королеву ее «выдающейся мировой фигурой».