Сеул, , 04:59 — REGNUM Автомобильные пробки зафиксированы на всех дорогах Южной Кореи из-за наступления праздника Чхусок, сообщает агентство Рёнхап.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что во время праздника жители страны стремятся вернуться в родные города и провести время с семьями. Сейчас, как отмечает агентство, путь из Сеула в Пусан на автомобиле занимает около семи часов, что на три часа больше обычного. При этом пробки зафиксированы как на выезде из Сеула, так и в обратном направлении. Это связано с тем, что часть южнокорейских жителей уже съездили к родным и почтили память своих предков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поздравил жителей страны с праздником Чхусок. Он призвал жителей отложить все заботы на это время и встретиться с родными людьми.