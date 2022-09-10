Сан-Диего, США, 10 сентября, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Реактивный самолет Learjet, состоящий в эскадрилье «Агрессоров» совершил жёсткую посадку, выкатившись за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) на военно-морской базе в американском городе Сан-Диего. Об этом 9 сентября сообщил телеканал NBC San Diego.

U.S. Customs and Border Protection Разбившийся самолёт

По данным FlightAware.com самолёт вылетел в 12:22 по местному времени совершил несколько фигур пилотажа, а затем вернулся к аэродрому и совершил посадку. Во время посадки самолёт выкатился за пределы ВПП, пробил ограждение и остановился только на берегу реки, ткнувшись носом в воду.

В результате авиапроисшествия самолёт получил повреждения шасси и корпуса. На месте происшествия работают спасательные службы, проводится эвакуация экипажа. По данным местных служб, причиной ЧП могли стать неблагоприятные метеоусловия. В районе военно-морской базы наблюдаются шторм и плохая видимость.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вертолёт с 13 пассажирами совершил вынужденную посадку в Красноярском крае.