Оттава, , 04:42 — REGNUM В Канаде траур в связи со смертью британской королевы Елизаветы II, которая являлась формальным главой североамериканского государства, продлится в течение 10 дней, начиная со дня смерти монарха. Об этом в 9 сентября сообщает телеканал Global News.

Королева Елизавета II принимает парад. 1952 г

В течение всего этого времени в стране будут приспущены национальные флаги. Исключением будет только день, когда Карла III официально провозгласят королём Великобритании.

Ранее в Британии в связи со смертью королевы Елизаветы II был объявлен 10-дневный национальный траур, который начался с 9 сентября и завершится похоронами монарха.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что граждане Канады ближайшие дни будут скорбеть в связи со смертью 8 сентября королевы Великобритании Елизаветы II.

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