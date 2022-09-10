Канада 10 дней будет в трауре в связи со смертью Елизаветы II
Оттава, 10 сентября, 2022, 04:42 — ИА Регнум. В Канаде траур в связи со смертью британской королевы Елизаветы II, которая являлась формальным главой североамериканского государства, продлится в течение 10 дней, начиная со дня смерти монарха. Об этом в 9 сентября сообщает телеканал Global News.
В течение всего этого времени в стране будут приспущены национальные флаги. Исключением будет только день, когда Карла III официально провозгласят королём Великобритании.
Ранее в Британии в связи со смертью королевы Елизаветы II был объявлен 10-дневный национальный траур, который начался с 9 сентября и завершится похоронами монарха.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что граждане Канады ближайшие дни будут скорбеть в связи со смертью 8 сентября королевы Великобритании Елизаветы II.