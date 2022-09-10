Осло, 10 сентября, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В правительстве Норвегии 9 сентября сообщили о намерении закрыть посольство в Приштине в 2023 году. Дипломатические отношения с Косово в стране намерены реализовывать через ближайшее посольство. Также будут закрыты посольства в Словакии, на Шри-Ланке, в Мадагаскаре и консульство в американском Хьюстоне.

Норвегия

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт подчеркнула, что решение о сокращении дипломатических представительств было нелегким, однако в Осло намерены оптимизировать использование имеющихся ресурсов так, чтобы наиболее эффективным образом защищать интересы страны за рубежом.

В настоящее время Норвегия финансирует работу 101 дипломатической миссии и консульства, где работают 2600 сотрудников. Из них 800 работают в центральном аппарате, 600 — дипломатические сотрудники за рубежом и еще 1200 — обслуживающий персонал.