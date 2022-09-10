Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Механизма лишения России права вето в Совете Безопасности ООН не существует, заявил заместитель российского постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Нет такого механизма, нужно подрывать основы ООН, фактически выстраивать её заново тогда, без России. Я даже не могу себе представить, как этот процесс может выглядеть без полного разрушения всех основ современных международных отношений, это все понимают», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты поддерживают некие компромиссы в вопросах реформирования Совета Безопасности ООН. Он указал, что попытки Вашингтона «взломать» полномочия постоянных членов Совбеза организации приведут к плачевным последствиям.