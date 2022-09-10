Скопье, , 05:28 — REGNUM Глава Демократической партии Косово Мемли Красничи 9 сентября посетил Скопье, где встретился с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски.

Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии Sdsm.org.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, косовский оппозиционер поздравил граждан Северной Македонии с 31-й годовщиной провозглашения независимости и началом переговоров о вступлении их страны в Европейский союз, а также поблагодарил Северную Македонию за поддержку Косово.

Красничи подчеркнул, что в Косово считают начало переговоров с Северной Македонией «хорошей новостью» и надеются, что доверие, установленной между ЕС и странами региона позволит в ближайшее время добиться отмены виз для граждан Косово, въезжающих в ЕС на срок до 90 дней.

Ковачевски уведомил Красничи о мерах, принятых его страной на фоне глобального энергетического кризиса.

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