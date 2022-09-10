Уфа, 10 сентября, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Ликвидация открытого горения была объявлена в торговой центре «Меркурий» на улице Кольцевая в Уфе. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Niklas Freidwall Пожар

Открытое горение было ликвидировано в 03:46 (01:46 мск). Пострадавших и погибших в результате пожара в торговом центре нет.

Возгорание в торговом центре произошло около 19:36 мск на третьем этаже здания. Общая площадь пожара составила 5,4 тыс. кв. метров. В момент возгорания в торговом центре практически не было людей, небольшую группу посетителей кинозала удалось успешно эвакуировать до приезда спасателей.

По данным МЧС РФ, последняя внеплановая проверка пожарной безопасности в ТЦ «Меркурий» выявила 56 нарушений требований пожарной безопасности. Нарушения касались систем оповещения при пожаре, путей эвакуации, автоматической пожарной сигнализации. Ответственного за пожарную безопасность в ТЦ привлекли к административной ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении 56 животных из контактного зоопарка в ТЦ «Меркурий».