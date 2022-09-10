Приштина, Сербия, , 05:00 — REGNUM Специальный представитель ЕС по диалогу Косово и Сербии Мирослав Лайчак 9 сентября прибыл в Приштину в сопровождении Йенса Плеттнера и Эммануэля Бона, советников президента Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Мирослав Лайчак и Александр Вучич Predsednik.rs

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики провели встречу с премьер-министром Косово Альбином Курти. Стороны обсудили диалог Косово и Сербии. Аналогичная встреча предстоит президенту Сербии Александру Вучичу.

Напомним, в августе 2022 года представители Косово и Сербии сумели достичь соглашения о порядке пересечения границы Косово и Сербии гражданами обеих республик, однако вопрос о перерегистрации некоторых автомобилей с сербскими номерами в Косово может стать причиной нового обострения в Косово.

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