Лиссабон, 10 сентября, 2022, 04:08 — ИА Регнум. Евросоюз не должен обязывать своих членов экономить электроэнергию, такое решение должна принимать каждая страна самостоятельно, заявил министр по вопросам окружающей среды и климата Португалии Дуарте Кордейру в эфире телеканала CNN.

Тореадор. Португалия

«Что касается мер по сокращению потребления электричества, учитывая, что их польза пока не очевидна, мы призываем придать им статус добровольных и позволить странам самостоятельно вводить их в исполнение», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Еврокомиссия предложила обязать страны Евросоюза сократить потребление электроэнергии на 10% по сравнению со среднемесячным показателем за прошедшие пять лет. Также ЕК призвала государства союза ввести максимальный потолок цен на российский газ. Пока конкретных договоренностей среди стран Евросоюза по этим положениям не достигнуто.