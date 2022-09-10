Рим, , 04:04 — REGNUM Количество недовольных ростом цен на электроэнергию выросло в Италии в три раза. Об этом 9 сентября сообщил журнал Der Spiegel.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняет издание, на фоне предстоящих 25 сентября выборов в Италии возрастает число недовольных резким ростом цен на электроэнергию, и она постепенно начинают переходить к активным действиям.

В частности, в Неаполе и Перудже владельцы малого бизнеса и безработные граждане стали демонстративно в знак протеста сжигать на улицах счета за электроэнергию. Рестораны и кафе всё чаще отказываются от световой рекламы и вывешивают свои счета за электроэнергию на витринах, а часть заведений общепита перешла на работу при свечах.

Лидер оппозиционной итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини раскритиковал антироссийские санкции за неэффективность и призвал к кардинальному изменению позиции Италии по данному вопросу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр экономики Германии Роберт Хабек выступил против эмбарго на российский газ.

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