Рим, 10 сентября, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Количество недовольных ростом цен на электроэнергию выросло в Италии в три раза. Об этом 9 сентября сообщил журнал Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Как уточняет издание, на фоне предстоящих 25 сентября выборов в Италии возрастает число недовольных резким ростом цен на электроэнергию, и они постепенно начинают переходить к активным действиям.

В частности, в Неаполе и Перудже владельцы малого бизнеса и безработные граждане стали демонстративно в знак протеста сжигать на улицах счета за электроэнергию. Рестораны и кафе всё чаще отказываются от световой рекламы и вывешивают свои счета за электроэнергию на витринах, а часть заведений общепита перешла на работу при свечах.

Лидер оппозиционной итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини раскритиковал антироссийские санкции за неэффективность и призвал к кардинальному изменению позиции Италии по данному вопросу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр экономики Германии Роберт Хабек выступил против эмбарго на российский газ.