Тирана, , 04:10 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 9 сентября в ходе выступления на открытии школы «Андреа Стефани» в Тиране выступил с призывом экономить электроэнергию.

Без электричества

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал отказаться от ненужных расходов электричества.

«Классы новых школ обнаружены специальной экономичной системой освещения, которая включает и выключает свет автоматически. Это облегчает для нас это тяжелое бремя, но этого не достаточно. В первую очередь во всех школах надо прививать осознание необходимости экономии электроэнергии детям, чтобы потом они стали советчиками своих родителей в семье».

Политик заверил, что в новых школах учителя и родители смогут чувствовать себя так же, как и в школах стран ЕС.

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