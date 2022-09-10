Тирана, 10 сентября 2022, 04:10 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 9 сентября в ходе выступления на открытии школы «Андреа Стефани» в Тиране выступил с призывом экономить электроэнергию.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал отказаться от ненужных расходов электричества.
Политик заверил, что в новых школах учителя и родители смогут чувствовать себя так же, как и в школах стран ЕС.
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