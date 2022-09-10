Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай встретилась с главой японского минэкономики Ясутоси Нисимурой, где обсуждали борьбу с использованием принудительного труда. Об этом сообщила пресс-служба американского торпреда.

Флаги США и Японии U.S. Marine Corps

«Обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе совместные усилия по искоренению использования принудительного труда в производстве товаров в цепочках поставок и ответу на нерыночную политику и практики третьих стран», — рассказали в пресс-службе.

Также они обсуждали организацию форумов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и саммитов G7. В 2023 году эти мероприятия должны проходить в США и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Камала Харрис подтвердила намерения посетить Японию для участия в церемонии государственных похорон экс-главы японского правительства Синдзо Абэ, убитого в июле 2022 года в результате покушения. После этого она отправится в Южную Корею для переговоров.