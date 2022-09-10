Тирана, , 04:32 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 9 сентября сообщил о завершении нидерландской компанией SHELL исследования месторождений газа и нефти в зоне Шпираг в округе Берат.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в ходе встречи с членами палаты предпринимателей политик заявил, что нефть в новых месторождениях обладает «высочайшим качеством», что может сделать Албанию важным экономическим игроком в балканском регионе.

Эди Рама «Это самое высокое качество в мире, суперлегкая нефть. Проблема в ее коммерциализации, поскольку она залегает очень глубоко. SHELL проводит испытания, чтобы убедиться в том, что количество нефти оправдывает инвестиции. Речь идет о доходах, которые изменят экономическую мощь Албании. Но на данный момент это лишь прекрасная мечта, поскольку мы не можем быть уверены в том, что албанская нефть может быть выведена на рынок».

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