Тирана, 10 сентября, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 9 сентября сообщил о завершении нидерландской компанией SHELL исследования месторождений газа и нефти в зоне Шпираг в округе Берат.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в ходе встречи с членами палаты предпринимателей политик заявил, что нефть в новых месторождениях обладает «высочайшим качеством», что может сделать Албанию важным экономическим игроком в балканском регионе.