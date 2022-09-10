Скопье, 10 сентября, 2022, 04:51 — ИА Регнум. В ЦИК Северной Македонии 9 сентября отчитались об уничтожении материалов местных выборов, состоявшихся в октябре 2021 года. Уничтожение было произведено шредером в центре подсчета голосов.

Пресс-служба Planeta.ru Голосование

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, были уничтожены бланки для голосования, формуляры для подсчета голосов, списки избирателей и другие материалы с 2200 избирательных пунктов.

Материалы с 280 пунктов голосования были сохранены до окончания разбирательств по спорным вопросам.