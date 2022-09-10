Красноярск, 10 сентября, 2022, 03:39 — ИА Регнум. В субботу, 10 сентября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +15… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Красноярск. Сентябрь в Гремячей Гриве

В 7:20 на Театральной площади было +5 °C.

Ночью с 10 на 11 сентября ожидается до +5… +9 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 11 сентября, в Красноярске до +17… +20 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до +8… +12 °C, облачно, временами небольшой дождь.

В понедельник, 12 сентября, в Красноярске ожидается до +13… +18 °C днём и до +6… +10 °C ночью. Облачно, небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 10 сентября в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до −3 °C.

В южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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