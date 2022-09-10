Хас, , 03:54 — REGNUM Мэр албанского города Хас Лиман Морина 9 сентября заявил, что на главной площади города будет установлен бюст королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября.

Елизавета II Senedd Cymru

Как сообщает албанское новостное агентство Euronews Albania, соответствующее решение будет принято на очередном заседании городского совета.

Политик подчеркнул, что 18% населения города «питается и выживает благодаря Соединенному королевству». Решение о создании бюста будет официально принято в понедельник, 12 сентября. Финансирование же осуществят албанские эмигранты, проживающие в Великобритании.

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