Албания, 10 сентября, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Мэр албанского города Хас Лиман Морина 9 сентября заявил, что на главной площади города будет установлен бюст королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября.

Senedd Cymru Елизавета II

Как сообщает албанское новостное агентство Euronews Albania, соответствующее решение будет принято на очередном заседании городского совета.

Политик подчеркнул, что 18% населения города «питается и выживает благодаря Соединенному королевству». Решение о создании бюста будет официально принято в понедельник, 12 сентября. Финансирование же осуществят албанские эмигранты, проживающие в Великобритании.