Берлин, , 03:29 — REGNUM Против эмбарго на российский газ выступил министр экономики Германии Роберт Хабек. Об этом 9 сентября рассказало издание Bild.

Флаг Германии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ходе встречи глав министерств экономики стран Евросоюза в Брюсселе, на которой обсуждались меры по преодолению энергокризиса, Хабек пояснил, что страны Юго-Восточной Европы зависят от российских энергоресурсов и поэтому продолжают их получать.

По мнению Хабека, вопрос о продолжении поставок российских энергоресурсов должны решать те страны, которые всё ещё получают газ из России.

Также Хабек выдвинул предложение об ограничении для потребителей цен на электроэнергию, чтобы помочь им преодолеть трудности, связанные с ростом тарифов на электричество.

Помимо этого, Хабек предложил разграничить стоимость горючего, которое применяется на газовых электростанциях, и цену на электроэнергию, которая производится из более дешёвых источников. По мнению министра экономики ФРГ, такая мера позволит не поднимать цену для потребителя на возобновляемые источники энергии, не разрушая при этом рыночных механизмов.

Отмечается, что Хабек не намерен отказываться от программы сворачивания АЭС в Германии, что воспринимается негативно гражданами ФРГ и несёт риски ускорения роста стоимости электроэнергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как уточнила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, страны Евросоюза не смогли прийти к единому мнению по введению потолка цен на российский газ.

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