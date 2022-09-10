Скопье, , 03:45 — REGNUM В министерстве внутренних дел Северной Македонии 9 сентября сообщили о задержании нескольких человек в муниципалитетах Тетово и Гостивал за транспортировку дров без соответствующего разрешения.

Заготовка дров Наталия Николаева © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, двое деревенских жителей из Тетово в возрасте 49 и 63 лет везли дрова на тракторах без разрешения. У мужчин изъяли транспортные средства, бензопилы и дрова.

Задержанные в Гостиваре перевозили дрова на джипах, которые были изъяты вместе с бензопилами. Против задержанных заведены уголовные дела по статье 226 Уголовного кодекса «вырубка лесов». Ранее цены на дрова в Северной Македонии возросли на 20%.

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