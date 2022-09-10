Токио, 10 сентября, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Патрульный катер береговой охраны Японии «Цугару» утром 10 сентября прибыл в японский порт Отару с Сахалина, доставив на родину тела трёх японских граждан, погибших при крушении японского круизного судна KAZU 1 у берегов Хоккайдо в середине апреля и обнаруженных у берегов южных Курильских островов и Сахалина. Это следует из данных сервиса Marine Traffic.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

У переданных Россией тел в Японии планируют повторно взять анализ ДНК, после чего их передадут семьям погибших.

23 апреля экскурсионное судно KAZU-1 подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья острова Хоккайдо. Из находившихся на судне 26 человек, включая двух детей, в ходе поисков были обнаружены и идентифицированы тела 15 человек. Ещё 11 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, патрульный катер береговой охраны Японии 9 сентября забрал на Сахалине тела трёх японских граждан, погибших при крушении японского круизного судна KAZU 1 у берегов Хоккайдо в середине апреля.