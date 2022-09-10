Приштина, Сербия, 10 сентября, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Косовский эксперт по вопросам безопасности Агим Муслиу прокомментировал выступление корреспондента ИА REGNUM Драганы Трифкович в Совете Безопасности ООН 8 сентября с докладом на тему «Угрозы миру и международной стабильности», назвав «позором» появление этой «русско-сербской шпионки» на международной трибуне.

Иван Шилов ИА REGNUM Шпион Кремля

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Трифкович якобы работает на ФСБ, что подтверждают фото купленной в переходе метро корочки без фотографии и ФИО.

С 2016 года Трифкович является персоной нон-грата в Косово, поскольку Разведывательное агентство Косово расценило ее как агента влияния ФСБ и обвинило в совершении некой «кибероперации».

Ранее Трифкович занимала кресло депутата Народной Скупщины Сербии из рядов партии «Двери», а также присутствовала в качестве наблюдательницы в ходе выборов в Крыму.