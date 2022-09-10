Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Пентагон распределил контракты на пополнение оружия и боеприпасов в арсеналах, истощенных поставками вооружений киевским террористам, заявил замглавы американского минобороны Уильям ЛаПлант в ходе брифинга.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уже реализуются контракты на сумму около $1,2 млрд долларов для восполнения военных запасов США… Помимо прочего, $352 млн выделено на ракеты Javeline, $624 млин — на ракеты Stinger, $33 млн — на системы Himars», — заявил он.

ЛаПлант уточнил, что эти контракты позволят восполнить лишь десятую часть запасов минобороны США. Американские СМИ уже утверждают, что на восполнение арсеналов Вашингтону может понадобиться несколько лет. Это обусловлено отсутствием достаточного числа работников в военно-промышленном комплексе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что Вашингтон якобы пристально следит за тем, чтобы оружие, предназначенное для киевских террористов, не попало в третьи руки. По его словам, якобы все поставки вооружений фиксируются.