Вашингтон, 10 сентября, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Представитель Госдепартамента США Джеймс О’Брайен утверждает, что рынок зерна носит глобальный характер и любые поставки такой сельскохозяйственной продукции увеличивают общее предложение. Об этом он заявил на брифинге 9 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Так сотрудник Госдепа, курирующий в ведомстве санкционную политику Белого дома, оценил слова президента России Владимира Путина по поводу несправедливого распределения продовольствия в рамках зерновой сделки.

О’Брайен назвал критику со стороны российского лидера «вводящей в заблуждение дискуссией». По его словам, страны, которые не получили зерно, выращенное на территории б. УССР, якобы могут рассчитывать на закупку другой подобной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Владимир Путин заявил, что Запад пошел на «очередной наглый обман», поставляя продовольствие в рамках зерновой сделки не самым нуждающимся странам. Он отметил, что западные государства делают всё только ради своей выгоды, а интересами развивающихся стран лишь прикрываются.

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