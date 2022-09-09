Бразилиа, 10 сентября, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, вновь претендующий на пост главы государства, заявил, что не рассчитывает выиграть в первом туре на предстоящих в октябре выборах, но победит во втором. Об этом он сказал 9 сентября на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.

Valter Campanato / ABr Инасио Лулу Да Силва

По словам политика, он «никогда не был достаточно удачлив», чтобы одержать победу в первом туре.

Лула да Силва «Каждый кандидат рассчитывает победить в первом туре, каждый… Но мне нравится наличие двух туров, я считаю, что второй тур важен, поскольку предоставляет возможность провести дебаты двух кандидатов тет-а-тет».

Лула да Силва подчеркнул, что формат с двумя кандидатами намного содержательней, чем «дебаты с участием сразу 60 кандидатов, каждому из которых отводится всего три минуты на выступление». И в этом формате он, безусловно, победит.

Лула да Силва «Если будет второй тур, мы победим. Я буду работать до ночи 1 октября, чтобы убедить избирателей проголосовать за меня».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним опросам, бывший президент Бразилии Лула да Силва с результатом 44% сохраняет лидерство в президентской гонке на выборах в октябре 2022 года. В пользу действующего президента Жаира Болсонару высказался 31% опрошенных.