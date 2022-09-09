Москва, 10 сентября, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Серьёзные проблемы в сельском хозяйстве могут ожидать Евросоюз в условиях засухи и санкций. Об этом 9 сентября рассказал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников в беседе с агентством «Прайм».

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Экономист пояснил, что те проблемы, которые раньше решались с помощью международной торговли, сейчас обострились в Европе из-за санкций и наложились на сокращение урожая из-за засухи. В итоге в регионе ожидается рост цен на целый ряд продовольственных товаров, начиная кондитерскими изделиями и заканчивая бакалеей.

Система международной торговли, которая создавалась много лет, может нарушиться, по словам Черникова, «из-за роста стоимости логистики, экономических сложностей, роста цен на энергию и нелепых санкционных самоограничений».

По мнению специалиста, европейский регион с его дефицитом как энергии, так и продовольствия, может стать первым пострадавшим от деглобализации и санкций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что принудительное нормирование потребления газа и иных энергоресурсов может стать реальностью для стран Европы.