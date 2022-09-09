Стамбул, Турция, 10 сентября, 2022, 02:28 — ИА Регнум. Не менее 42 человек получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения четырех пассажирских автобусов в турецком Стамбуле, сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной версии, изначально произошло лобовое столкновение двух автобусов на выделенной для пассажирских перевозок дороге. После этого в них врезались еще два автобуса, следовавших позади. В результате ДТП пострадали 42 человека, их доставили в больницы. Других подробностей о дорожной аварии не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября маршрутка врезалась в дорожное ограждение в Брянске от столкновения с легковушкой Toyota Camry. В результате ДТП пострадала 71-летняя пассажирка маршрутного такси.