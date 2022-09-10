Вашингтон, , 02:15 — REGNUM Американские власти планируют наказывать физических лиц и компании, которые будут закупать нефть из России по ценам выше установленного потолка, сообщается на сайте министерство финансов США.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что речь идет о совершении «значительных» сделок.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны, а такие компании, которые решатся ввести ограничение цен на российскую нефть, больше не смогут ее закупать.

Читайте ранее в этом сюжете: Новак заявил, что нефти из РФ не увидят страны, которые введут потолок цен