Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 сентября — последнего рабочего дня недели — ростом на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Иван Шилов ИА REGNUM Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 377,19 пункта (1,19%), до уровня 32 151,71 пункта. S&P 500 подорожал на 61,18 пункта (1,53%), до уровня 4067,36 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 250,18 пункта (2,11%), до уровня 12 112,31 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,11 (3,75%), до уровня $86,09 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 сентября ростом.

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