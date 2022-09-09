Брюссель, 10 сентября, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Страны Евросоюза не смогли прийти к единому мнению по введению потолка цен на российский газ, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в ходе пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Никаких решений не принято», — заявила она.

Симсон посетовала, что Россия продолжает получать высокие доходы из-за высоких цен на энергоносители на мировом рынке. По ее словам, введение лимита цен на российский газ якобы серьезно ударило бы доходам России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее испанская газета El Pais оценила введение потолка цен на российский газ в Евросоюзе. По мнению авторов, многие страны ЕС скептически отнеслись к этой инициативе.