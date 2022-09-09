Уфа, 10 сентября, 2022, 01:48 — ИА Регнум. Из контактного зоопарка было спасено 56 животных в торговом центре «Меркурий» в городе Уфе. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба МЧС России.

Pixabay.com Пожар

Уточняется. что пожарно-спасательные подразделения спасли из контактного зоопарка 56 животных, в том числе лис, енотов, обезьян, сов и других. Ни одно животное не пострадало.

По состоянию на настоящий момент пожар в торговом центре локализован на площади 5,4 тыс. кв. метров. Пострадавших и погибших в результате пожара нет. В тушении пожара принимают участие 78 человек и 28 единиц техники. На момент начала пожара в здании ТЦ люди были только в кинотеатре, откуда их оперативно эвакуировали до прибытия спасателей.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. По предварительным данным. возгорание началось на третьем этаже торгового центра, затем огонь охватил крышу здания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации пожара в ТЦ «Меркурий» в городе Уфе.