Киншаса, 10 сентября, 2022, 01:41 — ИА Регнум. По меньшей мере 15 человек стали жертвами нападения боевиков на востоке Демократической Республики Конго, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

U.S. Marine Corps Африка

Атака произошла в ночь на 9 сентября недалеко от города Джугу в провинции Итури. В результате нападения также были сожжены более 300 домов. Кроме того, несколько человек пострадало, а неустановленное количество мирных жителей пропало без вести.

Местные власти считают, что за атакой стоят члены повстанческих формирований из этнической группы ленду, которая регулярно нападает на пастухов племени хема.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа серия нападений на несколько деревень в ДР Конго унесла жизни не менее 40 человек.