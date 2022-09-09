Дамаск, 10 сентября, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы США перевели 88 грузовиков с «украденной» сирийской нефтью из провинции Хасеке на американские военные базы в Ираке, сообщает агентство SANA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

По его данным, 88 бензовозов с сирийской нефтью американские военные скрытно переправили через границу на север Ирака. Агентство указывает, что неделей ранее военные США направили более 300 бензовозов с нефтедобывающих предприятий в Ирак аналогичным способом.

Отмечается, что еще 8 августа власти Сирии обвинили Соединенные Штаты в краже не менее 80% от производящейся в республике нефти. По предварительным данным, американские военные и подконтрольные им боевики ежедневно «крадут» у Сирии не менее 66 тыс. баррелей сырой нефти. При этом в первой половине 2022 года производство нефти в республике оценивалось в 80 тыс. баррелей в день.