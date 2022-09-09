Вашингтон, 10 сентября, 2022, 01:26 — ИА Регнум. США не будут возобновлять закупки нефти из России даже после введения потолка цен на указанное сырье, 9 сентября сообщило на своем сайте американское министерство финансов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

В ведомстве отметили, что, несмотря на ранее принятое Белым домом решение об отказе от российской нефти и продуктов ее переработки из РФ, в Вашингтоне не настаивают на соблюдении этого запрета другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что американские власти хотят установить потолок цен на российскую нефть, который был бы выше себестоимости, но ниже текущей рыночной цены.

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