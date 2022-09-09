Уфа, 10 сентября, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Пожар в торговом центре «Меркурий» в городе Уфе на улице Кольцевой удалось локализовать на площади 5,4 тыс. квадратных метров. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба МЧС России.

Dave Hogg Пожар

Информация о локализации пожара поступила в 23:59 мск 9 сентября. Пострадавших в результате возгорания нет.

Сообщение о пожаре было получено в региональном отделении МЧС РФ в 19:36 мск. На момент возникновения пожара людей в торговом центре практически не было, был заполнен только кинотеатр, из которого людей оперативно эвакуировали до прибытия пожарных.

На место происшествия прибыли 78 человек личного состава и 28 единиц техники. Пожару был присвоен третий ранг, повышенный.