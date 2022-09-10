Вашингтон, 10 сентября 2022, 01:10 — REGNUM Схема с видением потолка цен на нефть из России сможет успешно функционировать даже без участия Индии и Китая, заявил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис в ходе выступления на конференции в Вашингтоне.
По его словам, указанный механизм будет достаточно эффективным, если будет реализован только странами «Группы семи» (G7). Вместе с тем Харрис отметил, что вовлечение Индии и Китая позволит «улучшить» применение указанных ограничений.
Помощник министра также заверил, что США пока не обсуждали введения вторичных санкций по отношению к тем странам, которые откажутся от использования потолка цена на российскую нефть.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что американские власти сомневаются в отказе России от экспорта нефти при установлении потолка цен на сырье.
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