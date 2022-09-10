Вашингтон, , 01:10 — REGNUM Схема с видением потолка цен на нефть из России сможет успешно функционировать даже без участия Индии и Китая, заявил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис в ходе выступления на конференции в Вашингтоне.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, указанный механизм будет достаточно эффективным, если будет реализован только странами «Группы семи» (G7). Вместе с тем Харрис отметил, что вовлечение Индии и Китая позволит «улучшить» применение указанных ограничений.

Помощник министра также заверил, что США пока не обсуждали введения вторичных санкций по отношению к тем странам, которые откажутся от использования потолка цена на российскую нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что американские власти сомневаются в отказе России от экспорта нефти при установлении потолка цен на сырье.

Читайте ранее в этом сюжете: Попытки установить «потолок» цен на нефть и газ бесперспективны — Аксаков