Вашингтон, 10 сентября, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Схема с введением «потолка цен» на нефть из России сможет успешно функционировать даже без участия Индии и Китая, заявил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис в ходе выступления на конференции в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, указанный механизм будет достаточно эффективным, если будет реализован только странами «Группы семи» (G7). Вместе с тем Харрис отметил, что вовлечение Индии и Китая позволит «улучшить» применение указанных ограничений.

Помощник министра также заверил, что США пока не обсуждали введения вторичных санкций по отношению к тем странам, которые откажутся от использования «потолка цен» на российскую нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что американские власти сомневаются в отказе России от экспорта нефти при установлении «потолка цен» на сырье.