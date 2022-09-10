Бишкек, 10 сентября 2022, 01:09 — REGNUM За первое полугодие 2022 года Киргизия наторговала с Казахстаном на $568 млн (34 млрд 347 млн рублей). Об этом стало известно в ходе заседания межправительственной группы по торгово-экономическому сотрудничеству.
Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года товарооборот между республиками вырос на 23,9% или более чем на $109,5 млн (6 млрд 625 млн рублей).
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Первый вице-премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев напомнил о поручении киргизского и казахского президентов увеличить этот показатель до $2 млрд (120 млрд 939 млн рублей).
«У нас есть все возможности для увеличения двустороннего товарооборота, но для этого нам необходимо пересмотреть существующую торговую политику и снять имеющиеся проблемы и препятствия в сфере транзита», — подчеркнул он.
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