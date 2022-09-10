Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Запрет на морские перевозки российской нефти начнет действовать с 5 декабря 2022 года, заявил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис на конференции в институте Брукингса.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, США готовы наложить санкции на компании, которые будут закупать в России нефть по цене выше установленного предела. Также чиновник отметил, что Соединенные Штаты готовы ввести запрет на перевозки российских нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы минфина США Бен Харрис заявил, что введение лимита цен на российскую нефть будет работать даже если Китай и Индия не поддержат эту инициативу. Он добавил, что США пока не обсуждают возможность введения вторичных санкций, чтобы побудить другие страны присоединиться к введению потолка цен на российские нефтепродукты.