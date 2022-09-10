Нижний Новгород, , 01:05 — REGNUM Первое здание инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» планируют построить в Нижнем Новгороде к 2025 году. Об этом заявил генеральный директор ИНТЦ Тимур Халитов, выступая на презентации центра.

Инновации

По его словам, «Квантовая долина» будет располагаться в Нижнем Новгороде и Дзержинске, а её площадь составит около 10 гектаров.

Глава центра отметил, что «Квантовой долине» разделят на пять кластеров по сферам их деятельности — «Передовые цифровые, включая квантовые, технологии», «Инновационные производства, компоненты и материалы», «Экология и ликвидация накопленного экологического ущерба», «Интеллектуальные транспортные системы» и «Высокотехнологичная персонализированные медицина и медицинское приборостроение».

Также стало известно о том, что резидентов нижегородской «Квантовой долины» обещают освободить от уплаты таможенных платежей, налога на имущество, налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, а страховые взносы снизят до 14%.