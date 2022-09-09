Вашингтон, 10 сентября, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Энтони Блинкен совершит визит в Мексику для встречи с президентом республики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором 12 сентября, заявил помощник американского госсекретаря Брайан Николс в ходе брифинга.

Цуканов М.В США и Мексика

«Госсекретарь Блинкен встретится с президентом Лопесом Обрадором и министром иностранных дел Эбрардом», — заявил он.

Николс добавил, что в ходе встречи будет обсуждаться экономическое сотрудничество между странами. Также Блинкен обсудит с руководством Мексики проблемы нелегальной миграции и примет участие в заседании Экономического диалога высокого уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о готовности республики разрешить спор с США в рамках торгового соглашения USMCA. До этого Вашингтон призвал Мехико к переговорам по энергетическим вопросам.