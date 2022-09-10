Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Обыски у 35 сторонников экс-президента США Дональда Трампа провели сотрудники ФБР. Об этом 9 сентября рассказал бывший помощник экс-главы Белого дома Стивен Бэннон в интервью журналисту Чарли Кирку.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сотрудники ФБР провели 35 обысков у высокопоставленных членов MAGA (движение Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой!») и сторонников Трампа», — уточнил Бэннон.

Бывший помощник Трампа сравнил проведение обыска с «манерой гестапо», по его словам, людей не уведомляли об обыске заранее. вышибали у них двери, изымали электронные гаджеты, которые были у людей при себе.

Самому Бэннону прокуратурой штата Нью-Йорк были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая отмывание денег и преступный сговор в связи с кампанией по строительству стены на границе между США и Мексикой. Бэннон уверен в том, что все обвинения прокуратуры излишне политизированы и связаны с предстоящими выборами в Конгресс США. которые состоятся в ноябре текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как следует из опроса New York Post, по мнению большинства граждан США, нападки на Трампа и его сторонников могут способствовать расколу США, и поэтом очень опасны для страны.

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