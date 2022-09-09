Нижний Новгород, 10 сентября, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Свыше 280 млн рублей обещают выделить из бюджета Нижегородской области на покупку автомобилей «скорой помощи». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Скорая

Также стало известно о том, что удалось обновить почти 1/8 автопарка машин «скорой помощи» в Нижегородской области — в рамках национального проекта «Здравоохранение» для 12 местных медучреждений приобрели 52 новых «ГАЗелей».

Спецмашины уже отправились в Балахнинскую, Борскую, Кстовскую, Городецкую и Выксунскую центральные районные больницы, а также в другие медучреждения для дальнейшей работы.

Напомним, что у более чем половины машин «скорой помощи» в Нижегородской области уровень износа составляет около 100%. Полностью обновить автопарк планируется в течение двух лет.