Бишкек, , 00:46 — REGNUM Приток прямых иностранных инвестиций в первом полугодии 2022 года превысил $628 млн (около 38 млрд рублей), что в два раза больше показателя аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

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Одновременно с этим отток иностранных инвестиций в январе–июне текущего года составил более $483 млн (29,2 млрд рублей), сократившись на 11,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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При этом объём инвестиций, направленных в предприятия обрабатывающих производств, увеличился в 5,3 раза, в сферу финансового посредничества и страхования — в 2,8 раза, оптовой и розничной торговли — в 2,5 раза, добычи полезных ископаемых — на 18,9%.

В то же время вложения в сферу информации и связи снизились на 14,2%.

В структуре прямых иностранных инвестиций отмечается увеличение притока всех составляющих, за исключением кредитов, полученных от нерезидентов, объемы которых уменьшились на 29,8%.

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